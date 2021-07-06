Зеленский. Фото: ОП

https://racurs.ua/n157074-zelenskiy-vstretilsya-s-glavami-litvy-i-evrosoveta-o-chem-govorili.html

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Владимир Зеленский принял участие в трехсторонней встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой и главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

Политики пообщались во время рабочего визита президента Украины в Вильнюс сегодня, 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Главными темами встречи стали стратегический курс Украины и ситуация с безопасностью в регионе.

Президент Украины подчеркнул, что стратегический курс Украины по-прежнему нацелен на приобретение полноправного членства в Евросоюзе. В этом контексте стороны обменялись мнениями о европейской перспективе Украины.

Также президент Владимир Зеленский, главы Литвы и Европейского совета обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, в частности концентрацию российских войск вдоль украинской границы, а также на оккупированных территориях.

Украинский лидер рассказал партнерам о подготовке к саммиту Крымской платформы, и отметил его важность для привлечения внимания международного сообщества к оккупации Крыма.

Напомним, ранее мы сообщали, что Украина готова к вступлению в НАТО, а государство и граждане сделали уже достаточно, чтобы получить четкие подтверждения о дате и условиях вступления Украины в Евросоюз и НАТО, считает Зеленский.