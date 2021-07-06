Зеленский встретился с главами Литвы и Евросовета — о чем говорилиhttps://racurs.ua/n157074-zelenskiy-vstretilsya-s-glavami-litvy-i-evrosoveta-o-chem-govorili.htmlРакурс
Владимир Зеленский принял участие в трехсторонней встрече с президентом Литвы Гитанасом Науседой и главой Европейского совета Шарлем Мишелем.
Политики пообщались во время рабочего визита президента Украины в Вильнюс сегодня, 6 июля. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Главными темами встречи стали стратегический курс Украины и ситуация с безопасностью в регионе.
Президент Украины подчеркнул, что стратегический курс Украины по-прежнему нацелен на приобретение полноправного членства в Евросоюзе. В этом контексте стороны обменялись мнениями о европейской перспективе Украины.
Также президент Владимир Зеленский, главы Литвы и Европейского совета обсудили ситуацию с безопасностью в регионе, в частности концентрацию российских войск вдоль украинской границы, а также на оккупированных территориях.
Украинский лидер рассказал партнерам о подготовке к саммиту Крымской платформы, и отметил его важность для привлечения внимания международного сообщества к оккупации Крыма.
Напомним, ранее мы сообщали, что Украина готова к вступлению в НАТО, а государство и граждане сделали уже достаточно, чтобы получить четкие подтверждения о дате и условиях вступления Украины в Евросоюз и НАТО, считает Зеленский.