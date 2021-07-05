Ждем дату и условия — резкое заявление Зеленского об Украине в НАТО и ЕС

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Украина готова к вступлению в НАТО, а государство и граждане сделали уже достаточно, чтобы получить четкие подтверждения о дате и условиях вступления Украины в Евросоюз и НАТО.

Такое заявление 5 июля сделал президент Украины Владимир Зеленский во время форума «Украина 30. Международная политика».

Наш главный и национальный интерес — это мир на нашей земле. Это моя основная цель, как президента Украины, — заявил Зеленский и добавил, что приоритетом международной политики Украины является деоккупация Крыма.

Президент также очертил контуры своего будущего визита в США к президенту Джо Байдену. Он считает, что должен ехать в Вашингтон не «туристом», а визит должен хорошо готовиться и «наполниться целями».

Зеленский заявил, что 60% украинцев поддерживают вступление в ЕС и убедительное большинство — в НАТО, однако Альянс должен дать сигнал: когда и как Украина войдет в НАТО.

Президент также назвал «Северный поток-2» ловушкой в ​​сфере безопасности не только против Украины, но и других стран Европы.

Напомним, ранее Зеленский несколько раз упрекнул лидеров НАТО в отсутствии конкретных сроков следующих шагов по вступлению Украины в Альянс.

А в июне президент заявлял, что пока Украина не входит в НАТО, она хочет получать от США мощную поддержку, в том числе военную. Зеленский считает, что реформы в стране проводить трудно, потому что «на это нужно время и деньги».