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Ракурс
Ливень в Бердянске. Фото: Про Бердянск

Пляжи Бердянска засыпало медузами после ливня (ФОТО, ВИДЕО)

5 июл 2021, 10:58
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Погода в Бердянске вчера, 4 июля, внезапно испортилась. На морском курорте пронесся мощный шторм, оставив туристов без электричества.

Дренажная система в центре Бердянска не справилась с осадками, улицы затопило водой, из-за обилия осадков машины плыли по улицам. Об этом сообщает местное издание pro.berdiansk.biz.

На берег пляжей курорта выбросило мертвых медуз, они заполонили все побережье, отпугивая туристов.

Ливень в Бердянске. Фото: Про Бердянск
Ливень в Бердянске. Фото: Про Бердянск

По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), вследствие кратковременного интенсивного дождя и порывов ветра были обесточены 110 баз отдыха Бердянской косы. Только сегодня ночью электроснабжение было восстановлено.

Ливень в Бердянске. Фото: Про Бердянск Ранее курортный город Бердянск возглавил рейтинг самых популярных курортов среди пользователей поисковика Google. По результатам этого года самыми популярными направлениями отдыха в Украине стали Бердянск, Железный Порт и Коблево.

Ливень в Бердянске. Фото: Про Бердянск

В десятку вошли:

  • Бердянск (Запорожская область);
  • Железный Порт (Херсонская область);
  • Коблево (Николаевская область);
  • Затока (Одесская область);
  • Кирилловка (Запорожская область);
  • Одесса;
  • Арабатская Стрелка (Херсонская область);
  • Седово (Донецкая область);
  • Скадовск (Херсонская область);
  • Счастливцево (Херсонская область).

Напомним, ранее мы сообщали, что пляжи на Азовском море подтоплены в результате сложных погодных условий. В Бердянске после шторма пляжи в районе Верховой оказались под водой. Подтоплены также и кафе, расположенные на берегу.

Источник: Ракурс


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