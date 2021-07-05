Ливень в Бердянске. Фото: Про Бердянск

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Ракурс

Погода в Бердянске вчера, 4 июля, внезапно испортилась. На морском курорте пронесся мощный шторм, оставив туристов без электричества.

Дренажная система в центре Бердянска не справилась с осадками, улицы затопило водой, из-за обилия осадков машины плыли по улицам. Об этом сообщает местное издание pro.berdiansk.biz.





На берег пляжей курорта выбросило мертвых медуз, они заполонили все побережье, отпугивая туристов.









По данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), вследствие кратковременного интенсивного дождя и порывов ветра были обесточены 110 баз отдыха Бердянской косы. Только сегодня ночью электроснабжение было восстановлено.

Ранее курортный город Бердянск возглавил рейтинг самых популярных курортов среди пользователей поисковика Google. По результатам этого года самыми популярными направлениями отдыха в Украине стали Бердянск, Железный Порт и Коблево.







В десятку вошли:

Бердянск (Запорожская область);

Железный Порт (Херсонская область);

Коблево (Николаевская область);

Затока (Одесская область);

Кирилловка (Запорожская область);

Одесса;

Арабатская Стрелка (Херсонская область);

Седово (Донецкая область);

Скадовск (Херсонская область);

Счастливцево (Херсонская область).

Напомним, ранее мы сообщали, что пляжи на Азовском море подтоплены в результате сложных погодных условий. В Бердянске после шторма пляжи в районе Верховой оказались под водой. Подтоплены также и кафе, расположенные на берегу.