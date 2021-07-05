Злива у Бердянську. Фото: Про Бердянськ

https://racurs.ua/ua/n156987-plyaji-berdyanska-zasypalo-meduzamy-pislya-zlyvy-foto-video.html

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Погода в Бердянську вчора, 4 липня, раптово зіпсувалася. Морським курортом пронісся потужний шторм, залишивши туристів без електрики.

Дренажна система в центрі Бердянська не впоралася з опадами, вулиці затопило водою, через велику кількість опадів машини плили вулицями. Про це повідомляє місцеве видання pro.berdiansk.biz.





На берег пляжів курорту викинуло мертвих медуз, вони заполонили все узбережжя, відлякуючи туристів.







За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), унаслідок короткочасного інтенсивного дощу та поривів вітру було знеструмлено 110 баз відпочинку Бердянської коси. Лише сьогодні вночі електропостачання було відновлено.





Раніше курортне місто Бердянськ очолило рейтинг найпопулярніших курортів серед користувачів пошуковика Google. За результатами цього року найпопулярнішими напрямками відпочинку в Україні стали Бердянськ, Залізний Порт та Коблеве.









У десятку увійшли:

Бердянськ (Запорізька область);

Залізний Порт (Херсонська область);

Коблеве (Миколаївська область);

Затока (Одеська область);

Кирилівка (Запорізька область);

Одеса;

Арабатська Стрілка (Херсонська область)

Сєдове (Донецька область);

Скадовськ (Херсонська область);

Щасливцеве (Херсонська область).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пляжі на Азовському морі підтоплені внаслідок складних погодних умов. У Бердянську після шторму пляжі в районі Верхової опинилися під водою. Підтоплено також і кафе, розташовані на березі.