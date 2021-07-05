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Pfizer відреагувала на смерть українця після вакцинації

Pfizer відреагувала на смерть українця після COVID-вакцинації

5 лип 2021, 10:45
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Виробник COVID-вакцини компанія Pfizer відреагувала на смерть українця після вакцинації цим препаратом.

У цитованій Reuters заяві виробника вакцини від коронавірусу повідомляється, що у Pfizer серйозно ставляться до побічних ефектів, які потенційно повʼязані з вакциною від COVID-19 — BNT162b2.

Ми підкреслюємо, що в цьому випадку причинно-наслідковий звʼязок не встановлений, — пояснили там і висловили співчуття родині померлого.

Крім того, у Pfizer повідомили, що серйозні проблеми зі здоров’ям можуть виникати й без вакцинації.

Нагадаємо, що 2 липня у Вінницькій області за кілька годин після вакцинації помер 47-річний чоловік. Причини наразі встановлюють, але зв’язок між смертю і вакцинацією не доведений.

За попередніми результатами судово-медичної експертизи, причиною смерті стала гостра серцево-судинна недостатність на фоні ішемічної хвороби серця.

За даними електронної амбулаторної картки пацієнта, хронічних захворювань у померлого не було.

Цей випадок зареєстровано як несприятливу подію після імунізації, оскільки смерть сталася протягом 30 днів після вакцинації проти COVID-19.

Джерело: Reuters

Джерело: Ракурс


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