Контейнеровоз Ever Given у березні заблокував Суецький канал, фото: «Российская газета»

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Контейнеровоз Ever Given, який нещодавно на тривалий час заблокував рух Суецьким каналом, відпустять.

Власники судна погодилися компенсувати завдані збитки. Про це повідомляє агентство Reuters.

Управління Суецького каналу утримувало цей контейнеровоз в озері між двома ділянками водного шляху з 29 березня, коли судно вдалося зняти з мілини. 7 липня Ever Given покине Суецький канал.

Причиною тривалого утримування судна адміністрацією каналу стала суперечка щодо компенсації, яка тривала з того часу. Угоду про компенсацію планують підписати у розташованому на каналі місті Ісмаїлія 7 липня на церемонії, учасники якої зможуть спостерігати за виходом корабля.

Деталі угоди не розголошуються. Відомо, що раніше керівництво каналу намагалося домогтися відшкодування втрат у сумі 916 млн дол. США, проте згодом зменшило суму претензій до 550 млн дол.

Ever Given 23 березня сів на мілину у Суецькому каналі, на шість днів заблокувавши рух цією важливою транспортною артерією.

Джерело: Reuters