Контейнеровоз Ever Given в марте заблокировал Суэцкий канал, фото: «Российская газета»

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Ракурс

Контейнеровоз Ever Given, который недавно на длительное время заблокировал движение Суэцким каналом, отпустят.

Владельцы судна согласились компенсировать нанесенный ущерб. Об этом сообщает агентство Reuters.

Управление Суэцкого канала удерживало этот контейнеровоз в озере между двумя участками водного пути с 29 марта, когда судно удалось снять с мели. 7 июля Ever Given покинет Суэцкий канал.

Причиной длительного содержания судна администрацией канала стал спор о компенсации, который продолжался с тех пор. Соглашение о компенсации планируют подписать в расположенном на канале городе Исмаилия 7 июля на церемонии, участники которой смогут наблюдать за выходом корабля.

Детали сделки не разглашаются. Известно, что ранее руководство канала пыталось добиться возмещения потерь в сумме 916 млн долл. США, однако впоследствии уменьшило сумму претензий до 550 млн долл.

Ever Given 23 марта сел на мель в Суэцком канале, на шесть дней заблокировав движение этой важной транспортной артерией.

Источник: Reuters