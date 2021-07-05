Шампанское. Фото: Istock

https://racurs.ua/n156983-elitnoe-francuzskoe-shampanskoe-peredelaut-v-igristoe-vino-dlya-rossiyan.html

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Moet Hennessy, крупнейшего производителя элитного алкоголя, заставили превратить в «игристое вино» напитки из французской Шампани для возобновления постановок в Россию.

Причиной для этого послужил новый российский закон, который разрешает использовать слово «шампанское» только в отношении «российского шампанского». Об этом сообщает Reuters.

Как известно, шампанским может называться только соответствующее игристое вино, произведенное во Франции, провинция Шампань. Однако принятые поправки в российский закон исключают понятие «шампанское» для иностранных производителей, разрешая использовать его лишь в отношении «российского шампанского», произведенного на территории России.

Накануне Moet Hennessy предупредил россиян о возможном дефиците своей продукции из-за перебоя с поставками. Однако уже через день компания объявила о грядущем возвращении своего вина на рынок.

Дома шампанского Moet Hennessy всегда соблюдали действующее законодательство, где бы они ни работали, и возобновят поставки как можно быстрее после внесения этих изменений, — заявили в компании.

Напомним, ранее мы сообщали, что вытрезвители, которые существовали во времена СССР, решили возобновить в России накануне новогодних праздников.

Источник: Reuters