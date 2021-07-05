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В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Коронавирус в Украине — за сутки зафиксировали менее 250 случаев (ИНФОГРАФИКА)

5 июл 2021, 09:53
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Эпидемия коронавируса в Украине продолжается.

За прошедшие сутки, 4 июля, зафиксировали еще 244 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели еще пятеро у детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

  • Киеве — 101;
  • Житомирской области — 17;
  • Одесской области — 16;
  • Киевской области — 15;
  • Винницкой области — 11.

Госпитализировали за сутки 333 человека. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют 13,7 тыс. человек.

Коронавирус за сутки унес жизни 14 больных, выздоровели 419 человек.

За сутки проведены 17 тыс. 351 тестирование на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса:

  • заболели 2 млн 237 тыс. 823 человека;
  • выздоровели 2 млн 171 тыс. 601 человек;
  • зафиксированы 52 тыс. 484 летальных исхода.

Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, так называемый «индийский» штамм коронавируса, который угрожает миру новой волной заболеваемости, проявляться четырьмя новыми опасными симптомами.

Источник: Ракурс


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