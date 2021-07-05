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В Украине продолжается эпидемия коронавируса
Коронавирус в Украине — за сутки зафиксировали менее 250 случаев (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n156982-koronavirus-v-ukraine-za-sutki-zafiksirovali-menee-250-sluchaev-infografika.htmlРакурс
Эпидемия коронавируса в Украине продолжается.
За прошедшие сутки, 4 июля, зафиксировали еще 244 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели еще пятеро у детей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:
- Киеве — 101;
- Житомирской области — 17;
- Одесской области — 16;
- Киевской области — 15;
- Винницкой области — 11.
Госпитализировали за сутки 333 человека. В настоящее время на COVID-19 в Украине официально болеют 13,7 тыс. человек.
Коронавирус за сутки унес жизни 14 больных, выздоровели 419 человек.
За сутки проведены 17 тыс. 351 тестирование на коронавирус.
За все время эпидемии коронавируса:
- заболели 2 млн 237 тыс. 823 человека;
- выздоровели 2 млн 171 тыс. 601 человек;
- зафиксированы 52 тыс. 484 летальных исхода.
Напомним, так называемый «индийский» штамм коронавируса, который угрожает миру новой волной заболеваемости, проявляться четырьмя новыми опасными симптомами.
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