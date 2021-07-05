Приключения «слуги» Брагара — полиция проверит задержавших его патрульных

https://racurs.ua/n156981-priklucheniya-slugi-bragara-policiya-proverit-zaderjavshih-ego-patrulnyh.html

Ракурс

Департамент патрульной полиции Украины проверит законность действий патрульных, которые остановили нардепа от «Слуги народа» Евгения Брагара.

В полиции отметили, что проверят предоставленную нардепом информацию о том, что патрульные якобы вымогали у него взятку.

Департамент патрульной полиции Украины проверит законность действий патрульных во время остановки авто нардепа в Киеве по поводу информации, изложенной в его публикации, — рассказали в полиции и сообщили, что начали служебное расследование этого инцидента.

«Ракурс» сообщал о том, что в Киеве 3 июля патрульные остановили автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился Брагар. Это произошло из-за не подсвеченного государственногой номера, а при проверке полицейские подозревали, что депутт пребывает в состоянии наркотического опьянения. Брагару предложили пройти медицинское обследование и составили административный протокол за вождение в состоянии наркотического опьянения.

Брагар впоследствии опубликовал на своей странице в Фейсбук результаты экспресс-теста на наркотики, который оказался отрицательным. Полицейские также жаловались на угрозы от нардепа и его помощника.

Между тем народный депутат от «Слуги народа» Максим Бужанский вступился за своего коллегу. Нардеп VIII созыва Борислав Береза ​​в своем Facebook прокомментировал новость об админпротоколе Брагару. В частности, он отметил, что «наркоманы у власти — это опасность для Украины».

Это сообщение разгневало коллегу Брагара по СН Бужанского. В комментариях нардеп опубликовал медицинскую справку о проведении тестирования на наркотические вещества из частной клиники.

Это 301 случай, когда патрульные под любым предлогом — разговор по телефону, не подсвечивается номер и т.д., останавливают водителя, а потом «вдруг» обнаруживают, что он похож на нетрезвого и направляют его в один и тот же диспансер, который выдает подтверждение нетрезвости в ста случаях из ста, — написал Бужанский.

Напомним, именно Брагарь посоветовал пенсионерке продать собаку, чтобы рассчитаться за коммунальные услуги. Этот нардеп СН также написал заявление в полицию на волонтерок, которых водитель высадил из автобуса из-за их отказа смотреть российский сериал.