Пригоди «слуги» Брагара – поліція перевірить патрульних, які затримали нардепа, фото — Фокус

https://racurs.ua/ua/n156981-prygody-slugy-bragara-policiya-pereviryt-patrulnyh-yaki-zatrymaly-nardepa.html

Ракурс

Департамент патрульної поліції України перевірить законність дій патрульних, які зупинили нардепа від «Слуги народу» Євгенія Брагара.

В поліції зазначили, що перевірять надану нардепом інформацію про те, що патрульні буцімто вимагали в нього хабар.

Департамент патрульної поліції України перевірить законність дій патрульних під час зупинки авто нардепа у Києві за інформацією, викладеною в його публікації, — розповіли в поліції і повідомили, що почали службове розслідування цього інциденту.

«Ракурс» повідомляв про те, що в Києві 3 липня патрульні зупинили автомобіль Toyota Camry, за кермом якого перебував Брагар. Це сталося через не підсвічений державний номер, а під час перевірки поліціянти запідозрили, що він перебуває у стані наркотичного сп’яніння. Брагару запропонували пройти медичне обстеження і склали адміністративний протокол за водіння у стані наркотичного сп’яніння.

Брагар згодом опублікував на своїй сторінці у Фейсбук результати експрес-тесту на наркотики, який виявився негативним.

Поліціянти скаржилися на погрози від нардепа та його помічника.

Тим часом народний депутат від «Слуги народу» Максим Бужанський заступився за свого колегу. Нардеп VIII скликання Борислав Береза у своєму Facebook прокоментував новину про адмінпротокол щодо Брагара. Зокрема, він зазначив, що «наркомани при владі — це небезпека для України».

Цей допис розгнівав колегу Брагара із СН Максима Бужанського. У коментарях нардеп опублікував медичну довідку про проведення тестування на наркотичні речовини з приватної клініки.

Це 301 випадок, коли патрульні під будь-яким приводом — розмова телефоном, не підсвічується номер тощо, зупиняють водія, а потім «раптом» виявляють, що він схожий на нетверезого і скеровують його в один і той же диспансер, який видає підтвердження нетверезості у ста випадках зі ста, — написав Бужанський.

Нагадаємо, саме Брагар порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за комунальні послуги. Цей нардеп СН також написав заяву до поліції на волонтерок, яких водій висадив з автобуса через їхню відмову дивитися російський серіал.