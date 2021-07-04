Нардепа СН підозрюють у водінні під алкоголем і наркотиками, колаж — Радіо Трек

https://racurs.ua/ua/n156966-nardepa-sn-pidozruut-u-vodinni-pid-alkogolem-i-narkotykamy-foto-video.html

Ракурс

У Києві 4 липня поліцейські у Києві на вулиці Софії Русової зупинили автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат від «Слуги народу» Євген Брагар. Правоохоронці запідозрили, що народний обранець керував транспортним засобом в стані наркотичного сп’яніння.

Про це повідомляє видання Новини. LIVE, а також керівник ГО Pitbull Олексій Павловський.

Причиною зупинки нібито стало те, що у авто Брагара Toyota Camry не світився номерний знак. Після підозр копи запропонували нардепу Брагар проїхати для здачі аналізу на наявність наркотиків в крові. При цьому поліцейські забрали у «слуги народу» водійське посвідчення і видали йому тимчасовий дозвіл на водіння автомобілем. Результат аналізу буде готовий через сім днів.

У протоколі, що опинився у розпорядженні видання, вказано факт наркотичного сп’яніння нардепа.

Одночасно народний обранець здав тест в приватній клініці, який не виявив заборонених речовин в крові. Брагар вже написав заяву на поліцейських і повідомив, що патрульні вимагали у нього хабар з виключеною боді-камерою. Про це «слуга» написав на своїй сторінці у Фейсбук.

Нардеп переконує, що патрульні не назвалися і «почали одразу хамити», «декілька разів із виключеною боді-камерою натякали на хабар».

Поліція також скаржиться на погрози від нардепа та його помічника, який називав себе «просто перехожим». Зокрема, Брагар начебто обіцяв патрульним «влаштувати гарний вечір».

Нардеп і його помічник розмовляли з правоохоронцями на підвищених тонах. Цю розмову вдалося зафіксувати на відео.

Брагар написав заяву на патрульних у Дарницькому управлінні поліції. Він керував не власним авто. Toyota Camry зареєстрована на Михайла Лисенка.

Раніше Брагар в ефірі телеканалу «112 Україна» порадив пенсіонерці продати собаку, щоб розрахуватися за комунальні послуги. У фракції СН перепросили за висловлювання свого нардепа.

Згодом він написав заяву до поліції на волонтерок, яких водій висадив з автобуса через відмову дивитися російський серіал.

Джерело: Новини. LIVE, ФБ О. Брагара