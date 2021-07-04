Погода в Україні. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n156965-zlyvy-ta-grozy-yaka-pogoda-ochikuietsya-v-ukrayini-5-lypnya.html

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Погода в Україні в понеділок, 5 липня, буде хмарною з проясненнями. Дощі з грозами пройдуть на всій території країни.

У південних і центральних областях прогнозуються зливи, місцями випаде понад 27 мм опадів. Вітер східний, північно-східний, 4−10 м/с, пориви до 15 м/с. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві очікується з дощем та грозами протягом доби. Вночі буде 17−19° вище нуля, а вдень — 26−28°тепла.

Погода в Харкові також прогнозується з дощем. Температура повітря вночі очікується 18−20° з позначкою плюс, а вдень підніметься до 27−29° вище нуля.

Погода в Одесі буде хмарною, протягом доби прогнозують дощ. Стовпчики термометрів вдень покажуть 26−28° тепла, вночі очікується 17−19° з позначкою плюс.

Погода у Львові прогнозується з дощем та грозами. Температура повітря вночі складе 15−17° вище нуля, вдень підніметься до 25−27° тепла.

Погода в Карпатах також буде хмарною та дощовою. Вночі очікується 13−15° з позначкою плюс, а вдень — 24−26° вище нуля.

Геомагнітна обстановка в Україні буде неспокійною, протягом дня прогнозують збурення.

Нагадаємо, погода в липні прогнозується спекотна з середньою температурою 20−25° тепла, в горах буде 13−18° вище нуля.