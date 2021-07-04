Погода в Украине. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n156965-livni-i-grozy-kakaya-pogoda-ojidaetsya-v-ukraine-5-iulya.html

Ракурс

Погода в Украине в понедельник, 5 июля, будет облачной с прояснениями. Дожди с грозами пройдут на всей территории страны.

В южных и центральных областях прогнозируются ливни, местами выпадет больше 27 мм осадков. Ветер восточный, северо-восточный, 4−10 м/с, порывы до 15 м/с. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве ожидается с дождем и грозами в течение суток. Ночью будет 17−19° выше нуля, а днем ​​— 26−28° тепла.

Погода в Харькове также прогнозируется с дождем. Температура воздуха ночью ожидается 18−20° с отметкой плюс, а днем ​​поднимется до 27−29° выше нуля.

Погода в Одессе будет облачной, в течение суток прогнозируют дождь. Столбики термометров днем ​​покажут 26−28° тепла, ночью ожидается 17−19° с отметкой плюс.

Погода во Львове прогнозируется с дождем и грозами. Температура воздуха ночью составит 15−17° выше нуля, днем ​​поднимется до 25−27° тепла.

Погода в Карпатах также будет облачной и дождливой. Ночью ожидается 13−15° с отметкой плюс, а днем ​​— 24−26° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине будет неспокойной, в течение дня прогнозируются возмущения.

Напомним, погода в июле прогнозируется жаркая со средней температурой 20−25° тепла, в горах будет 13−18° выше нуля.