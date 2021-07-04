Признаки непригодной для еды рыбы назвали эксперты. Фото: smaki-maki.com

https://racurs.ua/n156964-priznaki-neprigodnoy-dlya-edy-ryby-nazvali-eksperty.html

Ракурс

Из-за неправильного хранения рыбы в ней могут образоваться вредные вещества и продукт может ухудшиться на вкус.

Эксперты назвали пять признаков, когда рыба становится непригодной для еды. Об этом пишет издание Sohu.

В первую очередь следует обратить внимание на свежесть и отказаться от морского обитателя, который слишком долгое время провел на прилавке. Качество выдают глаза рыбы: если они не блестят и выглядят мутными, она уже испортилась и может нанести ущерб здоровью.

Кроме того, при выборе рыбы нужно нажать на нее пальцем. Если она упругая, это говорит о том, что ее выловили недавно, если же палец не встречает сопротивления, то такой продукт уже залежалый. Также важно посмотреть на жабры, если они потемнели и не имеют блеска, то покупать продукт не стоит.

Еще один признак, на который необходимо обращать внимание, — это целостность. Если нет хвоста или в нем прослеживается что-то «аномальное», это может свидетельствовать о болезни морской обитательницы.

Также свежая рыба имеет характерный запах чешуи или тины. Если же он становится специфическим или слишком стойким, такой товар брать не следует, даже если его продают дешево.

Источник: Sohu