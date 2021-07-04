Стрельба в Запорожье – в ресторане убили мужчину. Фото: Depositphotos

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Ракурс

В Запорожье стрельба произошла в ресторане «Аристократ». В результате инцидента погиб один человек.

Трагедия произошла ночью 4 июля на улице Маяковского. Неизвестный стрелял в мужчину 1991 года рождения, он погиб от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-службе полиции в Запорожской области.

Нападающий стрелял из травматического пистолета. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника и его местонахождение. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство).

Издание «Актуально» со ссылкой на собственные источники сообщает, что стреляли в двух молодых людей, в результате чего один из них погиб, а еще один был доставлен в больницу с большим количеством огнестрельных ранений.

Напомним, в мае в Ивано-Франковской области произошла стрельба на АЗС. Там 33-летний житель Коломыи открыл огонь из травматического пистолета. Ранения получили двое мужчин 32 и 38 лет. Впоследствии правоохранители поймали стрелка.