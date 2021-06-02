Попытка суицида и стрельба — в сети узнали дебоширку из отеля в Киеве

https://racurs.ua/n155523-popytka-suicida-i-strelba-v-seti-uznali-deboshirku-iz-otelya-v-kieve.html

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В сети узнали дебоширку, устроившую погром в отеле Киева. Правоохранители начали уголовное производство по факту погрома в номере одного из отелей в Шевченковском районе Киева.

Скандальная Instagram-блогер оскорбляла полицейских после погрома. Оказалось, что ранее она пыталась покончить с собой. В сообществе «Киев Оперативный» в Facebook опубликовали видео, на котором видно, что полиция спасла девушку, которая хотела прыгнуть с мост и вела при этом стрим.

Намерение суицида девушка объяснила алкогольным опьянением и ссорой с парнем.

Кроме погрома в гостинице и суицида, блоггер tiisshhiinnaa известна и стрельбой из пистолета в Киеве, о чем также сняла видео.

Молодых людей задержали. Все они оказались киевлянами 2000, 2001 и 2002 годов рождения.