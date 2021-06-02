Спроба суїциду і стрілянина — в мережі упізнали дебоширку з готелю в Києві, фото — НВ

https://racurs.ua/ua/n155523-sproba-suyicydu-i-strilyanyna-v-mereji-upiznaly-deboshyrku-z-gotelu-v-kyievi.html

Ракурс

У мережі упізнали дебоширку, яка вчинила погром в готелі Києва. Правоохоронці почали кримінальне провадження за фактом погрому у номері одного з готелів у Шевченківському районі Києва.

Скандальна Instagram-блогерка ображала поліцейських після погрому. Виявилося, що раніше вона намагалася накласти на себе руки. У спільноті «Київ Оперативний» у Facebook опублікували відео, на якому видно, що поліція врятувала дівчину, яка хотіла стрибнути з мост і вела при цьому стрім.

Намір суїциду дівчина пояснила алкогольним сп’янінням і сваркою з хлопцем.

Крім погрому в готелі та суїциду, блогер tiisshhiinnaa відома й стріляниною з пістолета у Києві, про що також зняла відео.

Проти дівчини почали провадження за статтею хуліганство.

Поліція заявила, що блогерка й раніше влаштовувала подібні погроми. Цього разу адміністрація готелю викликала поліцію, але дівчина і її товариш почали ображати присутніх і глумитися над ними, знімаючи все це на відео.

Молодих людей затримали. Всі вони виявилися киянами 2000, 2001 і 2002 років народження.