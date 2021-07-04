Зеленский в Одессе поздравил моряков с праздником — что пообещал (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n156962-zelenskiy-v-odesse-pozdravil-moryakov-s-prazdnikom-chto-poobeschal-foto-video.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, поздравил моряков по случаю Дня Военно-морских сил (ВМС) Украины в Одессе, где сейчас проходят масштабные военные учения Sea Breeze.
Торжественная церемония началась с минуты молчания в честь военнослужащих, погибших в результате российской агрессии. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Зеленский поздравил военных на причале Одесского морского вокзала. Именно здесь находятся корабли национального флота и суда государств НАТО. Все они принимали участие в учениях Sea Breeze-2021.
Во время своего выступления Зеленский отметил, что вскоре морская авиация получит турецкие беспилотники Bayraktar. Украинские военные, которые будут ими управлять, завершают обучение в Турции. Кроме того, началось строительство первого украинского корвета.
Первый корпус нашего современного корвета уже заложен в Турции и будет достроен в Украине до конца 2023 года, — сказал президент.
Зеленский воспользовался случаем и поблагодарил за сотрудничество международных партнеров и поздравил США с Днем независимости.
На торжествах также выступила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин. Она подчеркнула, что участие американских судов в учениях является свидетельством того, насколько Вашингтону важна поддержка безопасности Украины.
Напомним, в первое воскресенье июля, которое в этом году приходится на 4 июля, отмечают День Военно-морских сил Вооруженных сил Украины. Эта дата связана с важным событием украинской истории — морским походом и победой киевского князя Олега под Константинополем в июне-июле 907 года.