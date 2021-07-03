День ВМС отмечают 4 июля, фото: Минобороны

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В Украине 4 июля отмечают ряд профессиональных праздников.

Так, в первое воскресенье июля, которое в этом году приходится на 4 июля, отмечают День Военно-морских сил (ВМС) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это профессиональный праздник военнослужащих и работников ВМС ВСУ.

Избрание именно первого воскресенья июля для празднования Дня ВМС связано с важным событием украинской истории — морским походом и победой киевского князя Олега под Константинополем в июне-июле 907 года.

На первое воскресенье июля в Украине приходится еще один профессиональный праздник — День работников морского и речного флота.

Соответствующий профессиональный праздник за время независимости Украины претерпел ряд изменений:

он был введен в 1993 году тогдашним президентом Украины Леонидом Кравчуком «…в поддержку инициативы работников морского и речного флота Украины …»;

в 2008 году тогдашний президент Виктор Ющенко отменил этот праздник, в связи с введением Дня флота Украины, который отмечался в первое воскресенье июля;

в декабре 2011 года преемник Ющенко на посту президента Украины Виктор Янукович перенес дату празднования Дня флота Украины на последнее воскресенье июля, что совпадает с днем Военно-морского флота РФ;

в 2015 году пятый президент Украины Петр Порошенко восстановил празднование Дня работников морского и речного флота Украины и постановил отмечать его ежегодно в первое воскресенье июля.

Кроме того, в Украине ежегодно 4 июля отмечают День Нацполиции. Сначала этот праздник отмечали 4 августа — в день подписания в 2015 году тогдашним президентом Украины Петром Порошенко закона «О Национальной полиции».

Однако в 2018 году президентским указом День Нацполиции был перенесен на другую дату — 4 июля. Новая дата праздника связана с другим важным событием в истории украинской полиции — 4 июля 2015 года первые патрульные полицейские приняли первую присягу на Софийской площади в Киеве.

Православная церковь в этот день чтит святого Юлиана Тарсийского. Считается, что он в 305 году стал жертвой преследований христиан в Римской империи.

В этот день, как правило, зацветала липа, поэтому в народе существовали ряд верований, связанных с соответствующим явлением. В частности, считалось, что цветки липы, собранные в этот день, будут иметь целебную силу. Также считалось плохой приметой, что во дворе засохла липа — это свидетельствовало о приближении беды.

Народные приметы: