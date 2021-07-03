Сборная Украины сегодня, 3 июля, сыграет матч против команды Англии, фото: Павел Кубанов

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Сборная Украины по футболу сегодня, 3 июля, проведет матч с командой Англии, который начнется в 22.00 по киевскому времени на Stadio Olimpico в Риме.

Тренерский штаб сборной Украины уже обнародовал стартовый состав украинской команды на этот матч. Об этом сообщает издание Champion.com.ua.

С первых минут матча на поле выйдут:

Георгий Бущан;

Николай Матвиенко;

Сергей Кривцов;

Илья Забарный;

Виталий Миколенко;

Александр Зинченко;

Александр Караваев;

Сергей Сидорчук;

Николай Шапаренко;

Андрей Ярмоленко;

Роман Яремчук.

Запасными игроками будут:

Эдуард Соболь;

Тарас Степаненко;

Ромеро Марлос;

Андрей Пятов;

Евгений Макаренко;

Виктор Цыганков;

Роман Безус;

Александр Зубков;

Анатолий Трубин;

Александр Тимчик;

Артем Довбик.

Таким образом, в официальную заявку на игру не попал футболист сборной Украины Руслан Малиновский, который находится в Риме.

Напомним, букмекеры считают более вероятной победу сборной Англии в этом матче.

Источник: Champion.com.ua