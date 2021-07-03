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Сборная Украины сегодня, 3 июля, сыграет матч против команды Англии, фото: Павел Кубанов
Евро-2020 — назван стартовый состав сборной Украины в матче с Англиейhttps://racurs.ua/n156951-evro-2020-nazvan-startovyy-sostav-sbornoy-ukrainy-v-matche-s-angliey.htmlРакурс
Сборная Украины по футболу сегодня, 3 июля, проведет матч с командой Англии, который начнется в 22.00 по киевскому времени на Stadio Olimpico в Риме.
Тренерский штаб сборной Украины уже обнародовал стартовый состав украинской команды на этот матч. Об этом сообщает издание Champion.com.ua.
С первых минут матча на поле выйдут:
- Георгий Бущан;
- Николай Матвиенко;
- Сергей Кривцов;
- Илья Забарный;
- Виталий Миколенко;
- Александр Зинченко;
- Александр Караваев;
- Сергей Сидорчук;
- Николай Шапаренко;
- Андрей Ярмоленко;
- Роман Яремчук.
Запасными игроками будут:
- Эдуард Соболь;
- Тарас Степаненко;
- Ромеро Марлос;
- Андрей Пятов;
- Евгений Макаренко;
- Виктор Цыганков;
- Роман Безус;
- Александр Зубков;
- Анатолий Трубин;
- Александр Тимчик;
- Артем Довбик.
Таким образом, в официальную заявку на игру не попал футболист сборной Украины Руслан Малиновский, который находится в Риме.
Напомним, букмекеры считают более вероятной победу сборной Англии в этом матче.
Источник: Champion.com.ua
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