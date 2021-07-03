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Сборная Украины сегодня, 3 июля, сыграет матч против команды Англии, фото: Павел Кубанов

Евро-2020 — назван стартовый состав сборной Украины в матче с Англией

3 июл 2021, 21:28
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Сборная Украины по футболу сегодня, 3 июля, проведет матч с командой Англии, который начнется в 22.00 по киевскому времени на Stadio Olimpico в Риме.

Тренерский штаб сборной Украины уже обнародовал стартовый состав украинской команды на этот матч. Об этом сообщает издание Champion.com.ua.

С первых минут матча на поле выйдут:

  • Георгий Бущан;
  • Николай Матвиенко;
  • Сергей Кривцов;
  • Илья Забарный;
  • Виталий Миколенко;
  • Александр Зинченко;
  • Александр Караваев;
  • Сергей Сидорчук;
  • Николай Шапаренко;
  • Андрей Ярмоленко;
  • Роман Яремчук.

Запасными игроками будут:

  • Эдуард Соболь;
  • Тарас Степаненко;
  • Ромеро Марлос;
  • Андрей Пятов;
  • Евгений Макаренко;
  • Виктор Цыганков;
  • Роман Безус;
  • Александр Зубков;
  • Анатолий Трубин;
  • Александр Тимчик;
  • Артем Довбик.

Таким образом, в официальную заявку на игру не попал футболист сборной Украины Руслан Малиновский, который находится в Риме.


Напомним, букмекеры считают более вероятной победу сборной Англии в этом матче.

Источник: Champion.com.ua


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