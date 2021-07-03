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Вакцинация препаратом «Спутник V» в Словакии провалилась, фото: «Главновости»

«Спутник» не взлетел — Словакия вернула 160 тыс. доз российской вакцины

3 июл 2021, 20:58
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Словакия продала назад РФ 160 тыс. доз «Спутника V» — российской вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.

Эту вакцину Россия продала Словакии в марте 2021 года, однако вакцинация российским препаратом в стране провалилась — первую из двух необходимых доз «Спутника» до сих пор получили только 10,5 тыс. человек. Об этом сообщает словацкий телеканал «ТА3».

В Словакии оставили дозы «Спутника V» только в количестве, необходимом для граждан, уже зарегистрировавшихся на прививку этим препаратом. Детали в ведомстве не уточняют, но известно, что в целом страна приобрела у России 200 тыс. доз этого препарата, так что в Словакии уже использовали или еще планируют использовать в целом 40 тыс. доз «Спутника V».

Возвращенную вакцину Россия выкупила по той же цене, что и была цена продажи — 9,95 долл. США за дозу, деньги должны поступить в течение 20 рабочих дней.


Напомним, закупка российского препарата привела к правительственному кризису в Словакии, а также к международному скандалу — из-за опрометчивых высказываний премьера страны относительно Украины в контексте обстоятельств покупки «Спутника V».

Источник: «ТА3»


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