Словакия отреагировала на протест Киева из-за шутки об обмене Закарпатья на вакцину РФ

https://racurs.ua/n151262-slovakiya-izvinilas-za-skandalnuu-shutku-ob-obmene-zakarpatya-na-rossiyskuu-vakcinu.html

Ракурс

Словакия официально извинилась за скандальную «шутку» об обмене российской вакцины на Закарпатье, которую накануне озвучил премьер-министр соседней страны Игорь Матович.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за неудачную шутку своего главы правительства. Об этом словацкий чиновник написал на официальной странице в Фейсбуке.

Сегодня я общался со своим украинским партнером, министром Дмитрием Кулебой. Я извинился перед ним за неуместные заявления премьер-министра Словакии Игоря Матовича в адрес Украины. Мне тем более жаль, что буквально несколько дней назад мы в Киеве очень хорошо поговорили о том, как дальше развивать наши отношения, — написал Корчок в среду вечером.

Напомним, МИД Украины пригласило временного поверенного в делах Словацкой Республики Матуша Корбу и выразило протест из-за «шутки» Матовича об обещании отдать россиянам Закарпатскую Украину в обмен на вакцину.

Украинские дипломаты подчеркнули, что независимо от мотивов, жанра или контекста, заявления главы словацкого правительства напрямую затрагивают территориальную целостность Украины, поэтому являются категорически неприемлемыми.