Медуза. Фото: Istock

https://racurs.ua/n151261-meduza-smertelno-ujalila-podrostka-v-avstralii-eto-vpervye-za-15-let.html

Ракурс

В Австралии 17-летний подросток умер после того, как его ужалила медуза во время купания. Молодой парень умер через неделю после инцидента.

Это первая смерть от яда медузы за последние 15 лет. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что погибшего парня ужалила медуза вида кубомедуза, которую считают наиболее ядовитым морским существом. Ее яд вызывает паралич, остановку сердца и смерть.

Известно, что подросток купался возле города Бамага на севере Австралии. В этой части материка наиболее часто фиксировали смертельные случаи из-за яда кубомедуз.

Кубомедузы — желеобразные существа, которым присущи сложные глаза, формирующих изображение, и самое сложное среди книдарий поведение. Некоторые из кубомедуз могут быть опасными для человека — известны смертельные случаи вследствие их ожогов.

Обычно кубомедузы встречаются в неглубоких прибрежных водах с песчаным субстратом. Чаще всего их можно встретить расположенными вертикально низко над дном в течение дня и у поверхности воды ночью.

Напомним, ранее мы сообщали, что тысячи медуз-компасов (Chrysaora hysoscella), которые имеют ядовитое жало, заполонили общественные пляжи в графстве Девон (Великобритания). Эти медузы опасны для людей, которые купаются на пляжах, поскольку их жала могут оставлять ожоги.