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Ракурс
Азартные игры, оборот оружия и дискриминация в рекламе — как будет работать Рада, фото — 5 канал

Азартные игры, оборот оружия и дискриминация в рекламе — как будет работать Рада (ТРАНСЛЯЦИЯ)

4 мар 2021, 10:04
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В Верховной Раде 4 марта рассмотрят несколько важных для граждан документов.

Предварительное рассмотрение нардепов ожидают законопроекты о регулировании игорного бизнеса, оборота огнестрельного оружия и борьбе с гендерной дискриминацией в рекламе.

На сайте парламента опубликовали повестку дня пленарного заседания 4 марта, содержащую 43 вопроса.

В первом чтении планируется рассмотреть законопроекты относительно:

  • организации и проведения азартных игр;
  • противодействия дискриминации по признаку пола;
  • энергетической эффективности;
  • оборота гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему;
  • объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

В частности, нардепы рассмотрят законы «О внесении изменений в Закон Украины «О рекламе «относительно противодействия дискриминации по признаку пола» (№ 3427), «Об обращении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему» (№ 4335, 4335−1).

Во втором чтении нардепы могут принять закон об установлении альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и Севастополя.


Кроме того, в повестке дня шесть проектов постановлений о переименовании населенных пунктов.

3 марта в парламенте начали перезапуск судебной реформы. Народные депутаты поддержали за основу в первом чтении соответствующий законопроект о ВККСУ.

Источник: Ракурс


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