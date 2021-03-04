Азартные игры, оборот оружия и дискриминация в рекламе — как будет работать Рада, фото — 5 канал

https://racurs.ua/n151260-azartnye-igry-oborot-orujiya-i-diskriminaciya-v-reklame-kak-budet-rabotat-rada-translyaciya.html

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В Верховной Раде 4 марта рассмотрят несколько важных для граждан документов.

Предварительное рассмотрение нардепов ожидают законопроекты о регулировании игорного бизнеса, оборота огнестрельного оружия и борьбе с гендерной дискриминацией в рекламе.

На сайте парламента опубликовали повестку дня пленарного заседания 4 марта, содержащую 43 вопроса.

В первом чтении планируется рассмотреть законопроекты относительно:

организации и проведения азартных игр;

противодействия дискриминации по признаку пола;

энергетической эффективности;

оборота гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему;

объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.

В частности, нардепы рассмотрят законы «О внесении изменений в Закон Украины «О рекламе «относительно противодействия дискриминации по признаку пола» (№ 3427), «Об обращении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему» (№ 4335, 4335−1).

Во втором чтении нардепы могут принять закон об установлении альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и Севастополя.

Кроме того, в повестке дня шесть проектов постановлений о переименовании населенных пунктов.

3 марта в парламенте начали перезапуск судебной реформы. Народные депутаты поддержали за основу в первом чтении соответствующий законопроект о ВККСУ.