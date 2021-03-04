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Азартные игры, оборот оружия и дискриминация в рекламе — как будет работать Рада, фото — 5 канал
Азартные игры, оборот оружия и дискриминация в рекламе — как будет работать Рада (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n151260-azartnye-igry-oborot-orujiya-i-diskriminaciya-v-reklame-kak-budet-rabotat-rada-translyaciya.htmlРакурс
В Верховной Раде 4 марта рассмотрят несколько важных для граждан документов.
Предварительное рассмотрение нардепов ожидают законопроекты о регулировании игорного бизнеса, оборота огнестрельного оружия и борьбе с гендерной дискриминацией в рекламе.
На сайте парламента опубликовали повестку дня пленарного заседания 4 марта, содержащую 43 вопроса.
В первом чтении планируется рассмотреть законопроекты относительно:
- организации и проведения азартных игр;
- противодействия дискриминации по признаку пола;
- энергетической эффективности;
- оборота гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему;
- объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации.
В частности, нардепы рассмотрят законы «О внесении изменений в Закон Украины «О рекламе «относительно противодействия дискриминации по признаку пола» (№ 3427), «Об обращении огнестрельного оружия и боеприпасов к нему» (№ 4335, 4335−1).
Во втором чтении нардепы могут принять закон об установлении альтернативной подсудности дел, участники которых проживают на территории Автономной Республики Крым и Севастополя.
Кроме того, в повестке дня шесть проектов постановлений о переименовании населенных пунктов.
3 марта в парламенте начали перезапуск судебной реформы. Народные депутаты поддержали за основу в первом чтении соответствующий законопроект о ВККСУ.
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