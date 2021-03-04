Азартні ігри, обіг зброї та дискримінація у рекламі — як працюватиме Рада, фото — 5 канал

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У Верховній Раді 4 березня розглянуть декілька важливих для громадян документів.

Попередній розгляд нардепів очікують законопроекти про регулювання грального бізнесу, обігу вогнепальної зброї та спротиву гендерної дискримінація у рекламі.

На сайті парламенту опубліковано порядок денний пленарного засідання 4 березня, який містить 43 питання.

У першому читанні планується розглянути законопроекти щодо:

організації та проведення азартних ігор;

протидії дискримінації за ознакою статі;

енергетичної ефективності;

обігу цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї;

об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Зокрема, нардепи розглянуть закони «Про внесення змін до Закону України „Про рекламу“ щодо протидії дискримінації за ознакою статі» (№ 3427), «Про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї» (№ 4335, 4335−1).

У другому читанні нардепи можуть ухвалити закон про встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та Севастополя.

Окрім того, у порядку денному шість проектів постанов про перейменування населених пунктів.

3 березня у парламенті почали перезапуск судової реформи. Народні депутати підтримали за основу у повторному першому читанні відповідний законопроект про ВККСУ.