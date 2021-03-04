Медуза. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n151261-meduza-smertelno-vjalyla-pidlitka-v-avstraliyi-ce-vpershe-za-15-rokiv.html

Ракурс

В Австралії 17-річний підліток помер після того, як його вжалила медуза під час купання. Молодий хлопець помер через тиждень після інциденту.

Це перша смерть від отрути медузи за останні 15 років. Про це повідомляє BBC.

Повідомляється, що загиблого хлопця вжалила медуза різновиду кубомедуза, яку вважають найбільш отруйною морською істотою. Її отрута призводить до паралічу, зупинки серця та смерті.

Відомо, що підліток купався біля міста Бамага на півночі Австралії. У цій частині материка найчастіше трапляються смертельні випадки через отруту кубомедуз.

Кубомедузи — желеподібні істоти, яким притаманні складні очі, що формують зображення, та найскладніша серед кнідарій поведінка. Деякі з кубомедуз можуть бути небезпечними для людини — відомі смертельні випадки внаслідок їхніх опіків.

Зазвичай кубомедузи зустрічаються у неглибоких прибережних водах з піщаним субстратом. Найчастіше їх можна зустріти розташованими вертикально низько над дном протягом дня та біля поверхні води вночі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тисячі медуз-компасів (Chrysaora hysoscella), які мають отруйне жало, заполонили громадські пляжі у графстві Девон (Велика Британія). Ці медузи є небезпечними для людей, які купаються на цих пляжах, оскільки їхні жала можуть залишати опіки.