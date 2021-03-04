Словаччина відреагувала на протест Києва через жарт про обмін Закарпаття на вакцину РФ

Словаччина вибачилася за скандальний “жарт” про обмін Закарпаття на російську вакцину

https://racurs.ua/ua/n151262-slovachchyna-vybachylasya-za-skandalnyy-jart-pro-obmin-zakarpattya-na-rosiysku-vakcynu.html

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Словаччина офіційно вибачилася за скандальний «жарт» про обмін російської вакцини на Закарпаття, який напередодні озвучив прем'єр-міністр сусідньої країни Ігор Матович.

Міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за невдалий жарт свого очільника уряду. Про це словацький урядовець написав на офіційній сторінці у Фейсбуці.

Сьогодні я спілкувався зі своїм українським партнером, міністром Дмитром Кулебою. Я вибачився перед ним за недоречні заяви прем'єр-міністра Словаччини Ігоря Матовича на адресу України. Мені тим більше шкода, що буквально кілька днів тому ми в Києві надзвичайно добре поговорили про те, як далі розвивати наші відносини, — написав Корчок у середу ввечері.

Нагадаємо, МЗС України запросило тимчасового повіреного у справах Словацької Республіки Матуша Корбу й висловило протест через «жарт» Матовича щодо обіцянки віддати росіянам Закарпатську Україну в обмін на вакцину.

Українські дипломати наголосили, що незалежно від мотивів, жанру чи контексту, заяви глави словацького уряду напряму зачіпають територіальну цілісність України, тому є категорично неприйнятними.