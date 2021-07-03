Шведская сеть магазинов подверглась мощной кибератаке, фото:

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Кибератака на крупнейшую сеть супермаркетов в Швеции — Coop привела к приостановке работы почти 800 магазинов компании.

В компании отмечают, что атаке подвергся один из их субподрядчиков, после чего перестали работать кассы в супермаркетах, сообщает издание ERR.ee.

Хакерская атака началась вчера, 2 июля, вечером.

В то же время в Coop не считают, что целью атаки была их торговая сеть. Так, аналогичные проблемы с кассовой системой также возникли и в аптечной сети Apotet Hjärtat.

Кто именно был субподрядчиком, не указывается.

Стоит добавить, что американская компания Kaseya, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для управления сетевой инфраструктурой, 2 июля подверглась масштабной кибератаке, в результате которой, в частности, пострадали по меньшей мере 200 компаний в США, использующих ее программные продукты. Об этом сообщает The Verge.

Среди пользователей разработок Kaseya есть и сеть Coop.

Отмечается, что хакеры требуют 44 тыс. 999 долл. США за разблокировку блокированных ими компьютеров.

Пострадавшим пользователям сначала поступало сообщение якобы от Kaseya о необходимости обновить соответствующее программное обеспечение. Однако, когда они на это соглашались, на самом деле поступало «обновление» не от Kaseya, а от пока неизвестных злоумышленников.

По оценкам экспертов, за этой кибератакой может стоять хакерская группировка REvil из России, сообщает агентство Associated Press.

Источник: ERR. ee, The Verge, Associated Press