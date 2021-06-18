Российские хакеры атаковали министров и чиновников Польши

Российские хакеры атаковали Польшу, фото:

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В Польше заявили о проведении с территории России кибератаки на ряд чиновников и политиков, прежде всего тех, кто находится у власти.

Об этом сегодня, 18 июня, во время брифинга заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, ссылаясь на данные Агентства внутренней безопасности (спецслужбы Польши) и спецслужб стран-партнеров, сообщает RMF24.

Он заверил, что по обстоятельствам этой атаки будут сделаны выводы.

Ранее сегодня об этой кибератаке заявлял и вице-премьер-министр и председатель Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Польши Ярослав Качиньский.

По его словам, информация спецслужб позволяет сделать однозначный вывод о том, что кибератака была осуществлена с территории РФ и была масштабной.

Важнейшие должностные лица Польши, министры и депутаты подверглись кибератаке, — подчеркнул он.



По его словам, против польских чиновников и политиков осуществляется операция, одной из главных задач является дестабилизация Польши.

Источник: RMF24