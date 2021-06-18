Російські хакери атакували міністрів та урядовців Польщі

Російські хакери атакували Польщу

https://racurs.ua/ua/n156346-rosiyski-hakery-atakuvaly-ministriv-ta-uryadovciv-polschi.html

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У Польщі заявили про здійснення з території Росії кібератаки на низку чиновників та політиків, передусім тих, хто перебуває при владі.

Про це сьогодні, 18 червня, під час брифінгу заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, посилаючись на дані Агентства внутрішньої безпеки (спецслужби Польщі) та спецслужб країн-партнерів, повідомляє RMF24.

Він запевнив, що з обставин цієї атаки будуть зроблені висновки.

Раніше сьогодні про цю кібератаку заявляв і віце-прем'єр-міністр і голова Комітету з питань національної безпеки і оборони Польщі Ярослав Качинський.

За його словами, інформація спецслужб дозволяє зробити однозначний висновок про те, що кібератака була здійснена з території РФ і була масштабною.

Найважливіші посадовці Польщі, міністри та депутати зазнали кібератаки, — наголосив він.



За його словами, проти польських чиновників та політиків здійснюється операція, однією з головних завдань є дестабілізація Польщі.

Джерело: RMF24