Олексій Чертков. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n156344-znyknennya-prykordonnyka-v-odesi-slidstvo-rozkrylo-novi-detali.html

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Зникнення прикордонника в Одесі, який володіє інформацією про систему охорони держкордону від Криму до Дунаю, розслідує Національна поліція.

Слідчі розповіли, що напередодні зникнення прикордонник Олексій Чертков програв велику суму в казино. Про це заявив заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе в інтерв’ю для «Цензор.нет».

Наразі його справа розглядається за статтею 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Відомо, що до цього дружина прикордонника повідомляла, що чоловік намагався повернутися додому, після чого в них стався побутовий конфлікт. Це підтверджується свідченнями сусідів та записками, які було вилучено під час обшуку в його кабінеті, а також вона пройшла поліграф.

Окрім того, відомо, що в чоловіка були значні боргові зобов’язання, зокрема й перед колегами по службі. За декілька днів до зникнення він програв велику суму в казино. Одна з останніх записок, яку чоловік залишив у своєму кабінеті, містила допис «Я вже не можу вам платити». Адресата прикордонник не вказав.

Через два дні після заяви про зникнення ми встановили людину, яка його бачила в Одесі. Інших відомостей про його місце перебування немає. Але пошуки тривають, оперативні заходи і слідчі дії активно проводяться. Поки даних, які б свідчили, що зниклий прикордонник Чертков виїхав з Одеси, немає, — заявляють в Нацполіції.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олексій Чертков, капітан першого рангу й начальник штабу Одеського загону морської охорони Держприкордонслужби, 1 червня о 6.30 вийшов зі свого будинку на вулиці Грушевського в Одесі, але в розташування загону так і не прибув.

Джерело: Цензор. нет