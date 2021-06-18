Алексей Чертков. Фото: УП

https://racurs.ua/n156344-ischeznovenie-pogranichnika-v-odesse-sledstvie-uznalo-o-dolge-v-kazino.html

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Исчезновение пограничника в Одессе, который владеет информацией о системе охраны госграницы от Крыма до Дуная, расследует Национальная полиция.

Следователи рассказали, что накануне исчезновения пограничник Алексей Чертков проиграл крупную сумму в казино. Об этом заявил заместитель главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе в интервью «Цензор.нет».

Его дело рассматривается по статье 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Известно, что до этого жена пограничника заявляла, что мужчина пытался вернуться домой, после чего у них произошел бытовой конфликт. Это подтверждается показаниями соседей и записками, которые были изъяты во время обыска в его кабинете, а также она прошла полиграф.

Кроме того, известно, что у мужчины были значительные долговые обязательства, в том числе перед коллегами по службе. За несколько дней до исчезновения он проиграл крупную сумму в казино. Одна из последних записок, которую мужчина оставил в своем кабинете, содержала строки «Я не могу вам платить». Адресата пограничник не указал.

Через два дня после заявления о пропаже мы установили человека, который видел его в Одессе. Других сведений о его местонахождении нет. Но поиски продолжаются, оперативные мероприятия и следственные действия активно проводятся. Пока данных, свидетельствующих, что пропавший пограничник Чертков выехал из Одессы, нет, — заявляют в Нацполиции.

Напомним, ранее мы сообщали, что Алексей Чертков, капитан первого ранга и начальник штаба Одесского отряда морской охраны Госпогранслужбы, 1 июня в 6.30 вышел из своего дома на улице Грушевского в Одессе, но в расположение отряда так и не прибыл.

Источник: Цензор. нет