Шведська мережа магазинів зазнала потужної кібератаки

https://racurs.ua/ua/n156949-800-magazyniv-zakryly-u-shveciyi-cherez-ataku-hakeriv-iz-rosiyi.html

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Кібератака на найбільшу мережу супермаркетів у Швеції — Coop призвела до призупинення роботи майже 800 магазинів компанії.

У компанії зазначають, що атаки зазнав один з їхніх субпідрядників, після чого перестали працювати каси в супермаркетах, повідомляє видання ERR.ee.

Хакерська атака розпочалася вчора, 2 липня, ввечері.

Водночас у Coop не вважають, що метою атаки була їхня торгова мережа. Так, аналогічні проблеми з касовою системою також виникли і у аптечній мережі Apotet Hjärtat.

Хто саме був субпідрядником, не вказується.

Варто додати, що американська компанія Kaseya, яка спеціалізується на розробці програмного забезпечення для керування мережевою інфраструктурою, 2 липня зазначала масштабної кібератаки, в результаті якої, зокрема, постраждали щонайменше 200 компаній у США, котрі використовують її програмні продукти. Про це повідомляє The Verge.

Серед користувачів розробок Kaseya є і мережа Coop.

Зазначається, що хакери вимагають 44 тис. 999 дол. США за розблокування блокованих ними комп’ютерів.

Постраждалим користувачам спочатку надходило повідомлення нібито від Kaseya про необхідність оновити відповідне програмне забезпечення. Проте, коли вони на це погоджувалися, насправді надходило «оновлення» не від Kaseya, а від наразі невідомих зловмисників.

За оцінками експертів, за цією кібератакою може стояти хакерське угруповання REvil з Росії, повідомляє агентство Associated Press.

Джерело: ERR. ee, The Verge, Associated Press