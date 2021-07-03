Збірна України 3 липня зіграє з командою Англії, фото: Андрій Шевченко

https://racurs.ua/ua/n156948-ievro-2020-skilky-ukrayinciv-viryat-u-peremogu-zbirnoyi-vstanovyly-sociology.html

Ракурс

Збірна України з футболу в межах чемпіонату Євро-2020 дійшла вже до ¼ фіналу.

36% українців вірять, що чемпіоном Європи стане саме національна збірна України. Про це свідчать дані соціологічного опитування, проведеного групою «Рейтинг» в період з 30 червня по 2 липня.

Цікаво, що в перемогу національної збірної більше вірять молодь та жінки, — зазначають соціологи.

Ті з опитаних, хто не вірить у перемогу національної команди, вважають, що переможуть збірні таких країн:

18% - Англії;

15% - Італії;

10% - Іспанії;

7% - Бельгії;

2% - Данії;

1% - Швейцарії;

1% - Чехії.

Загалом 45% опитаних вважають себе футбольними вболівальниками, ще 54% - не вважають. Тих, хто вважає себе фаном футболу, більше серед мешканців Заходу, старшого покоління та чоловіків.

Матчі футбольного чемпіонату Євро-2020 дивляться 54% опитаних (з них 14% дивляться усі ігри, 40% - лише окремі), 46% - взагалі не дивляться.

Серед тих, хто активно слідкує за Євро-2020, більше мешканців Заходу, старшого покоління та чоловіків.

Щодо футбольних уболівальників, то абсолютна більшість з них переглядають матчі Євро-2020 (третина переглядають усі матчі, дві третини — окремі).

Опитування проводилося методом CATI (телефонне інтерв’ю з використанням комп’ютера) в усіх регіонах України за винятком тимчасово окупованих територій), у ньому взяли участь 2,2 тис. респондентів.