Кличко-молодший записав англомовне відео на підтримку збірної України з футболу

Володимир Кличко, фото: скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n156946-klychko-molodshyy-zapysav-anglomovne-video-na-pidtrymku-zbirnoyi-ukrayiny-z-futbolu.html

Ракурс

Володимир Кличко, відомий український боксер і брат мера Києва Віталія Кличка, записав англомовне відео на підтримку збірної України з футболу, яка сьогодні, 3 липня, о 22.00 за київським часом розпочне матч ¼ фіналу Євро-2020 проти команди Англії.

Відповідне відео опубліковане на сторінці Кличка-молодшого у соціальній мережі Фейсбук.

Люди постійно питають мене, що я думаю про сьогоднішній матч України з Англією. Я б ні за що не пропустив цей матч. Якщо хтось повинен пропустити, то, сподіваюся, що це воротар збірної Англії, коли м’яч буде влітати у сітку, — зазначив Кличко.

Водночас він побажав успіху обом командам.

Давайте всі дивитися, вболівати за наші шановні країни й веселитися. Успіху обом командам, особливо «синьо-жовтій». Спасибі всім фанам, ви робите ці великі події такими особливими, — додав він.

Завершив цей відеоролик Кличко українською мовою — фразою «Слава Україні!».

Нагадаємо, букмекери вважають невисокими шанси збірної України перемогти команду Англії.