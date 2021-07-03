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Ракурс
Володимир Кличко, фото: скріншот відео

Кличко-молодший записав англомовне відео на підтримку збірної України з футболу

3 лип 2021, 18:32
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Володимир Кличко, відомий український боксер і брат мера Києва Віталія Кличка, записав англомовне відео на підтримку збірної України з футболу, яка сьогодні, 3 липня, о 22.00 за київським часом розпочне матч ¼ фіналу Євро-2020 проти команди Англії.

Відповідне відео опубліковане на сторінці Кличка-молодшого у соціальній мережі Фейсбук.

Люди постійно питають мене, що я думаю про сьогоднішній матч України з Англією. Я б ні за що не пропустив цей матч. Якщо хтось повинен пропустити, то, сподіваюся, що це воротар збірної Англії, коли м’яч буде влітати у сітку, — зазначив Кличко.

Водночас він побажав успіху обом командам.

Давайте всі дивитися, вболівати за наші шановні країни й веселитися. Успіху обом командам, особливо «синьо-жовтій». Спасибі всім фанам, ви робите ці великі події такими особливими, — додав він.

Завершив цей відеоролик Кличко українською мовою — фразою «Слава Україні!».


Нагадаємо, букмекери вважають невисокими шанси збірної України перемогти команду Англії.

Джерело: Ракурс


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