Владимир Кличко, скриншот видео

https://racurs.ua/n156946-klichko-mladshiy-zapisal-angloyazychnoe-video-v-podderjku-sbornoy-ukrainy-po-futbolu.html

Ракурс

Владимир Кличко, известный украинский боксер и брат мэра Киева Виталия Кличко, записал англоязычное видео в поддержку сборной Украины по футболу, которая сегодня, 3 июля, в 22.00 по киевскому времени начнет матч ¼ финала Евро-2020 против команды Англии.

Соответствующее видео опубликовано на странице Кличко-младшего в социальной сети Фейсбук.

Люди постоянно спрашивают меня, что я думаю о сегодняшнем матче Украины с Англией. Я бы ни за что не пропустил этот матч. Если кто-то должен пропустить, то, надеюсь, что это вратарь сборной Англии, когда мяч будет влетать в сетку, — отметил Кличко.

В то же время он пожелал успеха обеим командам.

Давайте все смотреть, болеть за наши уважаемые страны и веселиться. Успеха обеим командам, особенно «сине-желтой». Спасибо всем фанам, вы делаете эти великие события такими особенными, — добавил он.

Завершил этот видеоролик Кличко на украинском языке — фразой «Слава Украине!».

Напомним, букмекеры считают невысокими шансы сборной Украины победить команду Англии.