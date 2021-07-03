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Владимир Кличко, скриншот видео
Кличко-младший записал англоязычное видео в поддержку сборной Украины по футболуhttps://racurs.ua/n156946-klichko-mladshiy-zapisal-angloyazychnoe-video-v-podderjku-sbornoy-ukrainy-po-futbolu.htmlРакурс
Владимир Кличко, известный украинский боксер и брат мэра Киева Виталия Кличко, записал англоязычное видео в поддержку сборной Украины по футболу, которая сегодня, 3 июля, в 22.00 по киевскому времени начнет матч ¼ финала Евро-2020 против команды Англии.
Соответствующее видео опубликовано на странице Кличко-младшего в социальной сети Фейсбук.
Люди постоянно спрашивают меня, что я думаю о сегодняшнем матче Украины с Англией. Я бы ни за что не пропустил этот матч. Если кто-то должен пропустить, то, надеюсь, что это вратарь сборной Англии, когда мяч будет влетать в сетку, — отметил Кличко.
В то же время он пожелал успеха обеим командам.
Давайте все смотреть, болеть за наши уважаемые страны и веселиться. Успеха обеим командам, особенно «сине-желтой». Спасибо всем фанам, вы делаете эти великие события такими особенными, — добавил он.
Завершил этот видеоролик Кличко на украинском языке — фразой «Слава Украине!».
Напомним, букмекеры считают невысокими шансы сборной Украины победить команду Англии.
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