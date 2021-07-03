Тайну ближайшей к Солнцу планеты разгадали ученые

Ученые разгадали тайну Меркурия, фото:

https://racurs.ua/n156945-taynu-blijayshey-k-solncu-planety-razgadali-uchenye.html

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Меркурий — самая близкая к Солнцу планета, имеет чрезвычайно большое соотношение размера металлического ядра относительно остальной мантии планеты. Сочетание этого факта с тем, что Меркурий является самой маленькой планетой Солнечной системы (после потери Плутоном статуса планеты), породило ряд теорий.

Ведущей версией была теория о том, что столкновение и удары с другими телами во время формирования Солнечной системы привели к потере Меркурием большей части скалистой мантии и оставили внутри большое, плотное металлическое ядро. Однако новое исследование международной группы ученых опровергает эту теорию, сообщает издание Phys.org.

Разработанная учеными модель показывает, что на плотность, массу и содержание железа в ядре похожих на Землю планет Солнечной системы влияет удаленность от магнитного поля Солнца.

Согласно этой теории, распределение сырья на ранних этапах образования Солнечной системы контролировалось магнитным полем Солнца.

Четыре внутренние планеты нашей Солнечной системы — Меркурий, Венера, Земля и Марс — состоят из различных пропорций металлов и горных пород, — отмечают авторы исследования. — Существует градиент, согласно которому содержание металла в ядре уменьшается по мере удаления планет от Солнца.

По мнению ученых, в начале формирования нашей Солнечной системы, когда молодое Солнце было окружено облаком пыли и газа, железные частицы притягивались к центру с помощью магнитного поля Солнца.

Когда планеты начали формироваться из сгустков этой пыли и газа, планеты, расположенные ближе к Солнцу, включали в свои ядра больше железа, чем те, что находились дальше. В результате в наши дни:

Меркурий имеет металлическое ядро, которое составляет около трех четвертей его массы;

Венера и Земля имеют ядра, на которые приходятся лишь примерно треть их массы;

Марс, самая отдаленная из такого типа планет Солнечной системы, имеет небольшое ядро, которое составляет лишь примерно четверть его массы.

Отмечается, что эта модель поможет и в поиске жизни возле других звездных систем — состав ядра планеты важен для оценки ее потенциала по поддержанию жизни.

Например, у Земли расплавленное железное ядро создает магнитосферу, которая защищает планету от губительных для жизни космических лучей. Кроме того, ядро также содержит большую часть фосфора на планете — важного вещества для поддержания жизни на основе углерода.

Источник: Phys.org