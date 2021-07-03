Сборная Украины 3 июля сыграет с командой Англии, фото: Андрей Шевченко

https://racurs.ua/n156948-evro-2020-skolko-ukraincev-veryat-v-pobedu-sbornoy-ustanovili-sociologi.html

Ракурс

Сборная Украины по футболу в рамках чемпионата Евро-2020 дошла уже до ¼ финала.

36% украинцев верят, что чемпионом Европы станет именно национальная сборная Украины. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного группой «Рейтинг» в период с 30 июня по 2 июля.

Интересно, что в победу национальной сборной больше верят молодежь и женщины, — отмечают социологи.

Те из опрошенных, кто не верит в победу национальной команды, считают, что победят сборные таких стран:

18% - Англии;

15% - Италии;

10% - Испании;

7% - Бельгии;

2% - Дании;

1% - Швейцарии;

1% - Чехии.

В целом 45% опрошенных считают себя футбольными болельщиками, еще 54% - не считают. Тех, кто считает себя фаном футбола, больше среди жителей Запада, старшего поколения и мужчин.

Матчи футбольного чемпионата Евро-2020 смотрят 54% опрошенных (из них 14% смотрят все игры, 40% - только отдельные), 46% - вообще не смотрят.

Среди тех, кто активно следит за Евро-2020, больше жителей Запада, старшего поколения и мужчин.

Что касается футбольных болельщиков, то абсолютное большинство из них просматривают матчи Евро-2020 (треть из них просматривают все матчи, две трети — отдельные).

Опрос проводился методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера) во всех регионах Украины за исключением временно оккупированных территорий), в нем приняли участие 2,2 тыс. респондентов.