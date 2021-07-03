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Ракурс
Владимир Путин, фото: ZN.UA

Путин запланировал укрепить «братские связи» с украинцами

3 июл 2021, 19:08
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Владимир Путин, президент страны-агрессора России, сегодня, 3 июля, утвердил стратегию национальной безопасности РФ.

В этом документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации РФ, есть планы в отношении украинцев — отмечается, что достижение целей внешней политики Кремля будет реализовано, в частности, посредством укрепления «братских связей между российским, белорусским и украинским народами».

Впрочем, что именно для этого планируется сделать, не указано.

Также в этом документе указаны планы по русскому языку и россиянах в других странах. Кремль планирует укрепить позиции русского языка как «языка международного общения» и поддерживать сохранение «общероссийской культурной идентичности» гражданами РФ, проживающими в других странах.


Отдельным пунктом также указаны планы по усилению позиций российских СМИ в глобальном информационном пространстве.

Напомним, Путин недавно заявил, что украинцы и россияне якобы является «одним народом».

Источник: Ракурс


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