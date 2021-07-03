Путин запланировал укрепить «братские связи» с украинцами

Владимир Путин, фото: ZN.UA

https://racurs.ua/n156947-putin-zaplaniroval-ukrepit-bratskie-svyazi-s-ukraincami.html

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Владимир Путин, президент страны-агрессора России, сегодня, 3 июля, утвердил стратегию национальной безопасности РФ.

В этом документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации РФ, есть планы в отношении украинцев — отмечается, что достижение целей внешней политики Кремля будет реализовано, в частности, посредством укрепления «братских связей между российским, белорусским и украинским народами».

Впрочем, что именно для этого планируется сделать, не указано.

Также в этом документе указаны планы по русскому языку и россиянах в других странах. Кремль планирует укрепить позиции русского языка как «языка международного общения» и поддерживать сохранение «общероссийской культурной идентичности» гражданами РФ, проживающими в других странах.

Отдельным пунктом также указаны планы по усилению позиций российских СМИ в глобальном информационном пространстве.

Напомним, Путин недавно заявил, что украинцы и россияне якобы является «одним народом».