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Ракурс
Володимир Путін, фото: ZN.UA

Путін запланував зміцнити «братні зв’язки» з українцями

3 лип 2021, 19:08
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Володимир Путін, президент країни-агресора Росії, сьогодні, 3 липня, затвердив стратегію національної безпеки РФ.

У цьому документі, опублікованому на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ, є плани щодо українців — зазначається, що досягнення цілей зовнішньої політики Кремля буде реалізоване, зокрема, за допомогою зміцнення «братніх зв’язків між російським, білоруським та українським народами».

Втім, що саме для цього планується зробити, не вказано.

Також у цьому документі вказані плани щодо російської мови та росіян в інших країнах. Кремль планує зміцнити позиції російської мови як «мови міжнародного спілкування» та підтримувати збереження «загальноросійської культурної ідентичності» громадянами РФ, які проживають в інших країнах.


Окремим пунктом також вказані плани щодо посилення позицій російських ЗМІ у глобальному інформаційному просторі.

Нагадаємо, Путін нещодавно заявив, що українці та росіяни нібито є «одним народом».

Джерело: Ракурс


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