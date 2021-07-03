Вакцинація препаратом «Спутник V» у Словаччині провалилася, фото: «Главновости»

https://racurs.ua/ua/n156950-sputnyk-ne-zletiv-slovachchyna-povernula-160-tys-doz-rosiyskoyi-vakcyny.html

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Словаччина продала назад РФ 160 тис. доз «Спутника V» — російської вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.

Цю вакцину Росія продала Словаччині у березні 2021 року, проте вакцинація російським препаратом у країні провалилася — першу з двох необхідних доз «Спутника» досі отримали лише 10,5 тис. осіб. Про це повідомляє словацький телеканал «ТА3».

У Словаччині залишили дози «Спутника V» лише в кількості, необхідній для громадян, що вже зареєструвалися на щеплення цим препаратом. Деталі у відомстві не уточнюють, проте відомо що загалом країна придбала у Росії 200 тис. доз цього препарату, тож у Словаччині вже використали чи ще планують використати загалом 40 тис. доз «Спутника V».

Повернуту вакцину Росія викупила за тією ж ціною, що й була ціна продажу — 9,95 дол. США за дозу, гроші мають надійти впродовж 20 робочих днів.

Нагадаємо, закупівля російського препарату призвела до урядової кризи у Словаччині, а також до міжнародного скандалу — через необачні висловлювання прем'єра країни щодо України в контексті обставин купівлі «Спутника V».

Джерело: «ТА3»