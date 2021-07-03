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Збірна України сьогодні, 3 липня, зіграє матч проти команди Англії, фото: Павло Кубанов
Євро-2020 — названо стартовий склад збірної України в матчі з Англієюhttps://racurs.ua/ua/n156951-ievro-2020-nazvano-startovyy-sklad-zbirnoyi-ukrayiny-v-matchi-z-angliieu.htmlРакурс
Збірна України з футболу сьогодні, 3 липня, проведе матч з командою Англії, який розпочнеться о 22.00 за київським часом на Stadio Olimpico в Римі.
Тренерський штаб збірної України вже оприлюднив стартовий склад української команди на цей матч. Про це повідомляє видання Champion.com.ua.
З перших хвилин матчу на поле вийдуть:
- Георгій Бущан;
- Микола Матвієнко;
- Сергій Кривцов;
- Ілля Забарний;
- Віталій Миколенко;
- Олександр Зінченко;
- Олександр Караваєв;
- Сергій Сидорчук;
- Микола Шапаренко;
- Андрій Ярмоленко;
- Роман Яремчук.
Запасними гравцями будуть:
- Едуард Соболь;
- Тарас Степаненко;
- Ромеро Марлос;
- Андрій Пятов;
- Євген Макаренко;
- Віктор Циганков;
- Роман Безус;
- Олександр Зубков;
- Анатолій Трубін;
- Олександр Тимчик;
- Артем Довбик.
Таким чином, до офіційної заявки на гру не потрапив футболіст збірної України Руслан Маліновський, який перебуває у Римі.
Нагадаємо, букмекери вважають більш ймовірною перемогу збірної Англії у цьому матчі.
Джерело: Champion.com.ua
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