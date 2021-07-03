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Збірна України сьогодні, 3 липня, зіграє матч проти команди Англії, фото: Павло Кубанов

Євро-2020 — названо стартовий склад збірної України в матчі з Англією

3 лип 2021, 21:28
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Збірна України з футболу сьогодні, 3 липня, проведе матч з командою Англії, який розпочнеться о 22.00 за київським часом на Stadio Olimpico в Римі.

Тренерський штаб збірної України вже оприлюднив стартовий склад української команди на цей матч. Про це повідомляє видання Champion.com.ua.

З перших хвилин матчу на поле вийдуть:

  • Георгій Бущан;
  • Микола Матвієнко;
  • Сергій Кривцов;
  • Ілля Забарний;
  • Віталій Миколенко;
  • Олександр Зінченко;
  • Олександр Караваєв;
  • Сергій Сидорчук;
  • Микола Шапаренко;
  • Андрій Ярмоленко;
  • Роман Яремчук.

Запасними гравцями будуть:

  • Едуард Соболь;
  • Тарас Степаненко;
  • Ромеро Марлос;
  • Андрій Пятов;
  • Євген Макаренко;
  • Віктор Циганков;
  • Роман Безус;
  • Олександр Зубков;
  • Анатолій Трубін;
  • Олександр Тимчик;
  • Артем Довбик.

Таким чином, до офіційної заявки на гру не потрапив футболіст збірної України Руслан Маліновський, який перебуває у Римі.


Нагадаємо, букмекери вважають більш ймовірною перемогу збірної Англії у цьому матчі.

Джерело: Champion.com.ua


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