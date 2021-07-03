Збірна України сьогодні, 3 липня, зіграє матч проти команди Англії, фото: Павло Кубанов

https://racurs.ua/ua/n156951-ievro-2020-nazvano-startovyy-sklad-zbirnoyi-ukrayiny-v-matchi-z-angliieu.html

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Збірна України з футболу сьогодні, 3 липня, проведе матч з командою Англії, який розпочнеться о 22.00 за київським часом на Stadio Olimpico в Римі.

Тренерський штаб збірної України вже оприлюднив стартовий склад української команди на цей матч. Про це повідомляє видання Champion.com.ua.

З перших хвилин матчу на поле вийдуть:

Георгій Бущан;

Микола Матвієнко;

Сергій Кривцов;

Ілля Забарний;

Віталій Миколенко;

Олександр Зінченко;

Олександр Караваєв;

Сергій Сидорчук;

Микола Шапаренко;

Андрій Ярмоленко;

Роман Яремчук.

Запасними гравцями будуть:

Едуард Соболь;

Тарас Степаненко;

Ромеро Марлос;

Андрій Пятов;

Євген Макаренко;

Віктор Циганков;

Роман Безус;

Олександр Зубков;

Анатолій Трубін;

Олександр Тимчик;

Артем Довбик.

Таким чином, до офіційної заявки на гру не потрапив футболіст збірної України Руслан Маліновський, який перебуває у Римі.

Нагадаємо, букмекери вважають більш ймовірною перемогу збірної Англії у цьому матчі.

Джерело: Champion.com.ua