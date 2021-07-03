День ВМС відзначають 4 липня, фото: Міноборони

https://racurs.ua/ua/n156952-4-lypnya-vidznachaut-den-vms-ta-den-nacpoliciyi.html

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В Україні 4 липня відзначають низку професійних свят.

Так, у першу неділю липня, яка в цьому році припадає на 4 липня, відзначають День Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ). Це професійне свято військовослужбовців та працівників ВМС ЗСУ.

Обрання саме першої неділі липня для святкування Дня ВМС пов’язане з важливою подією української історії — морським походом і перемогою київського князя Олега під Константинополем у червні-липні 907 року.

На першу неділю липня в Україні припадає ще одне професійне свято — День працівників морського та річкового флоту.

Відповідне професійне свято за часи Незалежності України зазнало низку змін:

воно було запроваджене у 1993 році тодішнім президентом України Леонідом Кравчуком «…на підтримку ініціативи працівників морського та річкового флоту України…»;

у 2008 році тодішній президент Віктор Ющенко скасував це свято, у зв’язку із запровадженням Дня флоту України, який відзначався у першу неділю липня;

у грудні 2011 року наступник Ющенка на посаді президента України Віктор Янукович переніс дату святкування Дня флоту України на останню неділю липня, що збігається із днем Військово-морського флоту РФ;

у 2015 році п’ятий президент України Петро Порошенко відновив святкування Дня працівників морського та річкового флоту України і постановив відзначати його щороку у першу неділю липня.

Крім того, в Україні щороку 4 липня відзначають День Нацполіції. Спочатку це свято відзначали 4 серпня — у день підписання в 2015 році тодішнім президентом України Петром Порошенком закону «Про Національну поліцію».

Проте у 2018 році президентським указом День Нацполіції було перенесено на іншу дату — 4 липня. Нова дата свята пов’язана з іншою важливою подією в історії української поліції — 4 липня 2015 року перші патрульні поліцейські прийняли першу присягу на Софійській площі у Києві.

Православна церква цього дня вшановує мученика Юліана Тарсійського. Вважається, що він у 305 році став жертвою переслідувань християн у Римській імперії.

Цього дня, як правило, зацвітала липа, тож у народі існували низка вірувань, пов’язаних з відповідним явищем. Зокрема, вважалося, що квітки липи, зібрані цього дня, матимуть цілющу силу. Також вважалося поганою прикметою, що у дворі засохла липа — це свідчило про наближення біди.

Народні прикмети: