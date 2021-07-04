Опасные симптомы индийского штамма «Дельта» назвали медики. Фото: Укринформ

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Индийский штамм коронавируса, который называют дельта-вариантом или B.1.617, может проявляться четырьмя новыми опасными симптомами.

Болезнь имеет признаки простуды: головную боль, насморк и боль в горле. Однако к настоящему времени выявлено четыре новых симптома болезни: диарея, нарушение слуха, тяжелые желудочные расстройства и образование тромбов, приводящих к гангрене, сообщает издание Express.

Врачи отмечают непредсказуемость нового варианта вируса и заявляют, что любой из вышеперечисленных симптомов может указывать на инфекцию.

Шесть ведущих врачей, наблюдающих пациентов по всей Индии, определили наиболее распространенные симптомы у заболевших индийским штаммом пациентов: боль в животе, тошнота, рвота, потеря аппетита, потеря слуха и боли в суставах.

Тем временем в Великобритании, указывает издание, первые данные свидетельствуют о том, что дельта-вариант, который в настоящее время является наиболее распространенным среди пациентов с COVID-19, несет более высокий риск госпитализации.

Напомним, на индийский штамм коронавируса «Дельта» может приходиться до 90% всех заражений в Европе до конца лета. Эксперты предполагают, что им чаще будут заражаться молодые люди, не имеющие возможности вакцинироваться.

Источник: Express