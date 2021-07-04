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Небезпечні симптоми індійського штаму «Дельта» назвали медики. Фото: Укрінформ

Небезпечні симптоми індійського штаму «Дельта» назвали медики

4 лип 2021, 12:23
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Індійський штам коронавірусу, який називають дельта-варіантом або B.1.617, може проявлятися чотирма новими небезпечними симптомами.

Хвороба має ознаки застуди: головний біль, нежить і біль у горлі. Однак наразі виявлено чотири нових симптоми хвороби: діарея, порушення слуху, важкі шлункові розлади й утворення тромбів, що призводять до гангрени, повідомляє видання Express.

Лікарі відзначають непередбачуваність нового варіанту вірусу і заявляють, що будь-який із перерахованих симптомів може вказувати на інфекцію.

Шість провідних лікарів, що спостерігають пацієнтів по всій Індії, визначили найбільш поширені симптоми у пацієнтів з дельта-штамом: біль у животі, нудота, блювота, втрата апетиту, втрата слуху і болі в суглобах.

Тим часом у Великій Британії, зазначає видання, перші дані свідчать про те, що дельта-варіант, який наразі є найбільш поширеним серед пацієнтів з COVID-19, несе вищий ризик госпіталізації.


Нагадаємо, на індійський штам коронавірусу «Дельта» може припадати до 90% всіх заражень в Європі вже до кінця літа. Експерти припускають, що ним частіше будуть заражатися молоді люди, які не мають змоги вакцинуватися.

Джерело: Express

Джерело: Ракурс


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