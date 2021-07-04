Мозок людини може подорожувати в часі – відкриття вчених. Фото: versii.if.uа

https://racurs.ua/ua/n156960-mozok-ludyny-moje-podorojuvaty-v-chasi-vidkryttya-vchenyh.html

Ракурс

Наукове відкриття зробили вчені — виявилося, що людський мозок може подорожувати в часі.

До такого висновку прийшли дослідники з Франції та Нідерландів в науковій роботі, яку вони опублікували в журналі Journal of Neuroscience.

Автори дослідження припустили, що в мозку є внутрішній потік часу, на який неможливо вплинути ззовні. Щоб перевірити свою теорію, група вчених вивчила мозок людей, хворих на лікарсько-стійку епілепсію, яким вже були потрібні інвазивні електродні імплантати.

В результаті експерименту вчені з’ясували, що мозок людини вимірює епізодичні рухи, внаслідок чого відбувається плин часу в нашій свідомості.

Визначити це вдалося шляхом приєднання спеціальних електродів до мозку людини. Виявилося, що в якийсь момент в органі активувалися так звані часові клітини. Вони реагували на внутрішнє відчуття послідовності подій.

Вчені зробили висновок, що людина здатна «подорожувати в часі», хоча ця здібність і відрізняється від тієї, яку ми звикли бачити у фільмах.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що наукове відкриття вдалося зробити американським нейробіологам із Каліфорнійського університету. Дослідники вперше змогли відстежити шлях думок, поки вони проходили через мозок людини.

Джерело: Journal of Neuroscience