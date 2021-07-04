Кремль запрошує Лукашенка в окупований Крим. Фото: РІА

https://racurs.ua/ua/n156959-kreml-zaproshuie-lukashenka-v-okupovanyy-krym.html

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Росія розраховує на візит самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до окупованого Криму.

Чи чекаємо ми президента Білорусії в Криму? Звичайно, чекаємо, — заявив прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Про це пишуть російські ЗМІ.

Як відомо, Білорусь не визнала окупації Криму Росією. Самопроголошений президент цієї країни з 2014 року неодноразово говорив, що вважає український півострів «фактично російським».

Під час зустрічі з Путіним в Сочі Лукашенко заявив, що обговорював питання авіасполучення Білорусі з Кримом.

Раніше Дмитро Кулеба заявив, що зближення Росії та Білорусі є великою загрозою національній безпеці України, оскільки Росія буде використовувати Мінськ як плацдарм для подальшої агресії.

Нагадаємо, Лукашенко у відповідь на введені Україною обмеження пригрозив пустити з Білорусі літаки в окупований Крим.