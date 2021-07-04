Військовий літак розбився на Філіппінах, є жертви. Фото: УП

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Військовий літак впав на Філіппінах, на борту перебувало майже 100 людей. Повітряне судно розбилося при спробі приземлитися на острові Джоло у провінції Сулу.

Міністр оборони Філіппін заявив, що щонайменше 17 людей загинули. Він також уточнив, що на борту військового літака перебувало 92 людини, пише AFP.

Командувач Збройних сил країни генерал Сіріліто Собежана розповів, що наразі триває рятувальна операція.

З-під уламків літака врятовані не менше 40 осіб, їх госпіталізували до медичних установ. Причини авіакатастрофи за участю літака Lockheed C-130 Hercules з’ясовуються.

За інформацією Al Arabiya, багато пасажирів напередодні закінчили базову військову підготовку й були відправлені на неспокійний острів Джоло у складі оперативної групи по боротьбі з тероризмом.

Нагадаємо, нещодавно в Росії літак зі спортсменами-парашутистами на борту зазнав аварії в Кемеровській області. В результаті загинули семеро людей, ще 13 отримали поранення.

Джерело: AFP