Военный самолет разбился на Филиппинах, есть жертвы. Фото: УП

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Военный самолет упал на Филиппинах, на борту находилось почти 100 человек. Воздушное судно разбилось при попытке приземлиться на острове Джоло в провинции Сулу.

Министр обороны Филиппин заявил, что по меньшей мере 17 человек погибли. Он также уточнил, что на борту военного самолета находилось 92 человека, пишет AFP.

Командующий Вооруженных сил страны генерал Сирилито Собежана рассказал, что сейчас проходит спасательная операция.

Из-под обломков самолета спасены не менее 40 человек, их госпитализировали в медицинские учреждения. Причины авиакатастрофы с участием самолета Lockheed C-130 Hercules выясняются.

По информации Al Arabiya, многие пассажиры накануне закончили базовую военную подготовку и были отправлены на беспокойный остров Джоло в составе оперативной группы по борьбе с терроризмом.

Напомним, недавно в России самолет со спортсменами-парашютистами на борту потерпел крушение в Кемеровской области. В результате погибли семь человек, еще 13 получили ранения.

Источник: AFP